New York Yankees vs. Cleveland Indians - 2017 ALDS Game One

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- New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game One
- New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game One
- New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game One
- New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game One
- New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game One
- New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game One
- New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game One
- New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game One
- New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game One
- New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game One
- New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game One
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