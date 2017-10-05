New York Yankees vs. Cleveland Indians - 2017 ALDS Game One

  • New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game OneCLEVELAND, OH - OCTOBER 05:Edwin Encarnacion #10 of the Cleveland Indians grounds out on a broken bat during the first inning against the New York Yankees during game one of the American League Division Series at Progressive Field on October 5, 2017 in Cleveland, Ohio. (Photo by Gregory Shamus/Getty Images)
  • New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game OneCLEVELAND, OH - OCTOBER 05: Sonny Gray #55 of the New York Yankees delivers the pitch during the first inning against the Cleveland Indians during game one of the American League Division Series at Progressive Field on October 5, 2017 in Cleveland, Ohio. (Photo by Jason Miller/Getty Images)
  • New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game OneCLEVELAND, OH - OCTOBER 05: Fans cheer as Aaron Judge #99 of the New York Yankees strikes out during the first inning against the Cleveland Indians during game one of the American League Division Series at Progressive Field on October 5, 2017 in Cleveland, Ohio. (Photo by Jason Miller/Getty Images)
  • New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game OneCLEVELAND, OH - OCTOBER 05: Francisco Lindor #12 of the Cleveland Indians fields a fly ball during the first inning against the New York Yankees during game one of the American League Division Series at Progressive Field on October 5, 2017 in Cleveland, Ohio. (Photo by Jason Miller/Getty Images)
  • New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game OneCLEVELAND, OH - OCTOBER 05: Trevor Bauer #47 of the Cleveland Indians delivers the pitch during the first inning against the New York Yankees during game one of the American League Division Series at Progressive Field on October 5, 2017 in Cleveland, Ohio. (Photo by Gregory Shamus/Getty Images)
  • New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game OneCLEVELAND, OH - OCTOBER 05: The New York Yankees stand for the National Anthem prior to game one of the American League Division Series against the Cleveland Indians at Progressive Field on October 5, 2017 in Cleveland, Ohio. (Photo by Gregory Shamus/Getty Images)
  • New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game OneCLEVELAND, OH - OCTOBER 05: The Cleveland Indians stand for the National Anthem prior to game one of the American League Division Series against the New York Yankees at Progressive Field on October 5, 2017 in Cleveland, Ohio. (Photo by Jason Miller/Getty Images)
  • New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game OneCLEVELAND, OH - OCTOBER 05: Francisco Lindor #12 of the Cleveland Indians is introduced prior to game one of the American League Division Series against the New York Yankees at Progressive Field on October 5, 2017 in Cleveland, Ohio. (Photo by Jason Miller/Getty Images)
  • New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game OneCLEVELAND, OH - OCTOBER 05: Terry Francona #17 of the Cleveland Indians is introduced prior to game one of the American League Division Series against the New York Yankees at Progressive Field on October 5, 2017 in Cleveland, Ohio. (Photo by Jason Miller/Getty Images)
  • New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game OneCLEVELAND, OH - OCTOBER 05: Francisco Lindor #12 of the Cleveland Indians is introduced prior to game one of the American League Division Series against the New York Yankees at Progressive Field on October 5, 2017 in Cleveland, Ohio. (Photo by Jason Miller/Getty Images)
  • New York Yankees vs. Cleveland Indians – 2017 ALDS Game OneDivisional Round - New York Yankees v Cleveland Indians - Game OneCLEVELAND, OH - OCTOBER 05: Young fans hold signs supporting the Cleveland Indians during batting practice prior to game one of the American League Division Series against the New York Yankees at Progressive Field on October 5, 2017 in Cleveland, Ohio. (Photo by Jason Miller/Getty Images)
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Categories: Indians MLB

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