  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) works out prior to the game against the Orlando Magic at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) works out prior to the game against the Orlando Magic at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA;Cleveland Cavaliers guard Derrick Rose (1) smiles as he prior to the game against the Orlando Magic at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers guard Isaiah Thomas (3) and Cleveland Cavaliers guard JR Smith (5) get pumped up prior to the game against the Orlando Magic at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers guard JR Smith (5) makes a three pointer against the Orlando Magic during the first quarter at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers head coach Tyronn Lue reacts against the Orlando Magic during the first quarter at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers guard JR Smith (5) and center Tristan Thompson (13) high five against the Orlando Magic during the first quarter at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers center Tristan Thompson (13) shoots a layup against the Orlando Magic during the first quarter at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) drives to the basket against the Orlando Magic during the first quarter at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers guard Isaiah Thomas (3) drives to the basket as Orlando Magic guard Elfrid Payton (2) defends during the first quarter at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) drives to the basket against the Orlando Magic during the first quarter at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers guard Isaiah Thomas (3) shoots over Orlando Magic center Bismack Biyombo (11) during the first quarter at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Orlando Magic head coach Frank Vogel calls a play against the Cleveland Cavaliers during the second quarter at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) shoots the ball past Orlando Magic guard Mario Hezonja (8) and center Khem Birch (24) during the second quarter at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Orlando Magic guard Arron Afflalo (4) shoots over Cleveland Cavaliers guard Kyle Korver (26) during the second quarter at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers guard Derrick Rose (1) and guard Kyle Korver (26) defend Orlando Magic forward Marreese Speights (5) during the second quarter at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Professional boxer Evander Holyfield prior to the game against the Cleveland Cavaliers and Orlando Magic at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers guard Isaiah Thomas (3) drives to the basket as Orlando Magic guard Elfrid Payton (2) defends during the second quarter at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers center Tristan Thompson (13) shoots over Orlando Magic center Bismack Biyombo (11) during the second quarter at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) reacts against the Orlando Magic during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Orlando Magic guard D.J. Augustin (14) shoots a layup over Cleveland Cavaliers center Tristan Thompson (13) during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Orlando Magic forward Marreese Speights (5), forward Evan Fournier (10) and forward Jonathon Simmons (17) high five against the Cleveland Cavaliers during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Orlando Magic forward Jonathon Simmons (17) is congratulated by Orlando Magic forward Evan Fournier (10) and teammates as he made a half court shot at the end of the during the third quarter at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Orlando Magic forward Jonathon Simmons (17) drives to the basket against the Cleveland Cavaliers during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) reacts on the bench against the Orlando Magic during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Orlando Magic forward Jonathon Simmons (17) shoots over Cleveland Cavaliers center Tristan Thompson (13) during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers guard Derrick Rose (1) drives to the basket as Orlando Magic center Khem Birch (24) defends during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers guard Dwyane Wade (9) drives to the basket as Orlando Magic guard Shelvin Mack (7) defends during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Orlando Magic center Khem Birch (24) blocks Cleveland Cavaliers guard Derrick Rose (1) during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) passes around Orlando Magic center Khem Birch (24) during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA;Cleveland Cavaliers forward Jae Crowder (99) looks down against the Orlando Magic during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Orlando Magic forward Jonathon Simmons (17) shoots over Cleveland Cavaliers center Tristan Thompson (13) during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Orlando Magic forward Jonathon Simmons (17) shoots over Cleveland Cavaliers guard JR Smith (5) during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Orlando Magic guard D.J. Augustin (14) shoots over Cleveland Cavaliers forward Channing Frye (8) during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA;Orlando Magic center Khem Birch (24) defends Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Orlando Magic guard Elfrid Payton (2) dribbles the ball as Cleveland Cavaliers guard Isaiah Thomas (3) defends during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Orlando Magic guard Elfrid Payton (2) passes the ball to Orlando Magic center Bismack Biyombo (11) as Cleveland Cavaliers forward Jae Crowder (99) attempted to defend during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers forward Jeff Green (32) shoots over Orlando Magic center Bismack Biyombo (11) during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Orlando Magic forward Evan Fournier (10) drives to the basket as Cleveland Cavaliers guard Kyle Korver (26) attempted to defend during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Cleveland Cavaliers assistant coach Larry Drew takes over as head coach Tyronn Lue (not pictured) after he leaves the game against the Orlando Magic during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Orlando Magic – February 6, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Orlando MagicFeb 6, 2018; Orlando, FL, USA; Orlando Magic forward Jonathon Simmons (17) shoots a layup against the Cleveland Cavaliers during the second half at Amway Center. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports
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Categories: Cavaliers NBA Sports

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