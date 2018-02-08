  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) throws a pass past Minnesota Timberwolves guard Jeff Teague (0) in the second quarter at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) follows through on his game-winning basket in overtime while defended by Minnesota Timberwolves guard Jimmy Butler (23) at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers guard Isaiah Thomas (3) controls the ball as Minnesota Timberwolves guard Jeff Teague (0) defends in the fourth quarter at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) celebrates after making a game-winning basket in overtime against the Minnesota Timberwolves at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) reacts in overtime against the Minnesota Timberwolves at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) defends Minnesota Timberwolves guard Jimmy Butler (23) in the third quarter at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers head coach Tyronn Lue reacts in the fourth quarter against the Minnesota Timberwolves at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers center Tristan Thompson (13) drives against Minnesota Timberwolves center Karl-Anthony Towns (32) in the third quarter at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers guard JR Smith (5) reacts in the fourth quarter against the Minnesota Timberwolves at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Minnesota Timberwolves head coach Tom Thibodeau reacts in the third quarter against the Cleveland Cavaliers at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Former Cleveland Cavaliers general manager Chris Grant stands near the court before a game between the Cleveland Cavaliers and the Minnesota Timberwolves at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; A general view of a game ball before a game between the Cleveland Cavaliers and the Minnesota Timberwolves at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; A detailed view of the shoe of Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) in the fourth quarter of a game against the Minnesota Timberwolves at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; A general view of a shoe of Minnesota Timberwolves center Karl-Anthony Towns prior to the game against the Cleveland Cavaliers at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers forward Jae Crowder (99) defends against Minnesota Timberwolves guard Jeff Teague (0) in the first quarter at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Minnesota Timberwolves guard Jeff Teague (0) shoots against Cleveland Cavaliers guard Isaiah Thomas (3) in the first quarter at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Minnesota Timberwolves guard Jimmy Butler (23) drives against Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) in the first quarter at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) drives between Minnesota Timberwolves center Karl-Anthony Towns (32) and forward Nemanja Bjelica (8) in the second quarter at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) defends against Minnesota Timberwolves guard Jimmy Butler (23) in the second quarter at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Minnesota Timberwolves guard Jimmy Butler (23) controls the ball in front of Cleveland Cavaliers guard Isaiah Thomas (3) and forward LeBron James (23) in the first quarter at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) blocks a shot by Minnesota Timberwolves guard Jimmy Butler (23) in overtime at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) blocks a shot by Minnesota Timberwolves guard Jimmy Butler (23) in overtime at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers center Tristan Thompson (13) dunks in the third quarter against the Minnesota Timberwolves at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) reacts in overtime against the Minnesota Timberwolves at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Minnesota Timberwolves center Karl-Anthony Towns (32) rebounds in overtime against the Minnesota Timberwolves at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) defends Minnesota Timberwolves guard Jeff Teague (0) in the fourth quarter at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers forward Cedi Osman (16) drives against Minnesota Timberwolves guard Jamal Crawford (11) in the fourth quarter at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Minnesota Timberwolves guard Jimmy Butler (23) defends Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) in the fourth quarter at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) brings the ball up court in the fourth quarter against the Minnesota Timberwolves at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Players on the Cleveland Cavaliers bench celebrate in the fourth quarter against the Minnesota Timberwolves at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers guard JR Smith (5) shoots a three point shot in the third quarter against the Minnesota Timberwolves at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Minnesota Timberwolves forward Andrew Wiggins (22) and guard Jimmy Butler (23) react in the third quarter against the Cleveland Cavaliers at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers guard Isaiah Thomas (3) dribbles the ball in the third quarter against the Minnesota Timberwolves at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers guard JR Smith (5) shoots a three point shot in the third quarter against the Minnesota Timberwolves at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Minnesota Timberwolves center Karl-Anthony Towns (32) and Cleveland Cavaliers center Tristan Thompson (13) reach for a loose ball in the third quarter at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves – February 7, 2018NBA: Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFeb 7, 2018; Cleveland, OH, USA; Cleveland Cavaliers guard Isaiah Thomas (3) throws a pass in the third quarter against the Minnesota Timberwolves at Quicken Loans Arena. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports
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Categories: Cavaliers NBA Sports

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