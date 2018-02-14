  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) drives to the basket in front of Oklahoma City Thunder guard Alex Abrines (8) during the second quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Cleveland Cavaliers forward Jeff Green (32) drives to the basket in front of Oklahoma City Thunder forward Paul George (13) during the second quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) handles the ball in front of Oklahoma City Thunder forward Josh Huestis (34) during the second quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Cleveland Cavaliers forward Jeff Green (32) drives to the basket in front of Oklahoma City Thunder forward Paul George (13) during the second quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) shoots the ball over Oklahoma City Thunder center Steven Adams (12) during the fourth quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Oklahoma City Thunder forward Jerami Grant (9) drives to the basket between Cleveland Cavaliers guard JR Smith (5) and Cleveland Cavaliers forward Larry Nance Jr. (24) during the fourth quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Oklahoma City Thunder forward Jerami Grant (9) drives to the basket between Cleveland Cavaliers guard JR Smith (5) and Cleveland Cavaliers forward Larry Nance Jr. (24) during the fourth quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Oklahoma City Thunder forward Carmelo Anthony (7) handles the ball in front of Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) during the fourth quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Oklahoma City Thunder forward Paul George (13) drives to the basket in front of Cleveland Cavaliers forward Jeff Green (32) during the fourth quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; A detail image of the shoes worn by Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) while waiting for a free throw during the fourth quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Oklahoma City Thunder guard Raymond Felton (2) handles the ball in front of Cleveland Cavaliers guard Jordan Clarkson (8) during the fourth quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Oklahoma City Thunder forward Paul George (13) drives to the basket in against the Cleveland Cavaliers during the fourth quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Oklahoma City Thunder forward Paul George (13) drives to the basket in front of Cleveland Cavaliers forward Larry Nance Jr. (24) during the fourth quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Oklahoma City Thunder guard Russell Westbrook (0) takes the floor during player announcements prior to action against the Cleveland Cavaliers at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Cleveland Cavaliers guard JR Smith (5) discusses a call with an official in action against the Oklahoma City Thunder during the third quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Oklahoma City Thunder forward Paul George (13) shoots the ball in front of Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) and Cleveland Cavaliers guard JR Smith (5) during the fourth quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; A detail view of the shoes worn by Oklahoma City Thunder forward Carmelo Anthony (7) in action against the Cleveland Cavaliers at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Members of the Oklahoma City Thunder dance team entertain the fans during a break in action against the Cleveland Cavaliers at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Oklahoma City Thunder forward Paul George (13) handles the ball in front of Cleveland Cavaliers forward Larry Nance Jr. (24) during the fourth quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; A detail view of the shoes worn by Oklahoma City Thunder forward Paul George (13) during warmup prior to action against the Cleveland Cavaliers at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; A detail shot of the shoes being worn by Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) during warmup prior to action against the Oklahoma City Thunder at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) shoots the ball in front of Oklahoma City Thunder center Steven Adams (12) during the first quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Cleveland Cavaliers guard George Hill (3) drives to the basket in between Oklahoma City Thunder center Steven Adams (12) and Oklahoma City Thunder forward Paul George (13) during the first quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) dunks the ball over Oklahoma City Thunder guard Alex Abrines (8) during the second quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) shoots the ball over Oklahoma City Thunder forward Josh Huestis (34) and Oklahoma City Thunder forward Patrick Patterson (54) during the second quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018NBA: Cleveland Cavaliers at Oklahoma City ThunderFeb 13, 2018; Oklahoma City, OK, USA; Cleveland Cavaliers forward Larry Nance Jr. (24) drives to the basket in front of Oklahoma City Thunder forward Patrick Patterson (54) during the second quarter at Chesapeake Energy Arena. Mandatory Credit: Mark D. Smith-USA TODAY Sports
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018Cleveland Cavaliers v Oklahoma City ThunderOKLAHOMA CITY, OK - FEBRUARY 13: LeBron James #23 of the Cleveland Cavaliers speaks to the team before the game against the Oklahoma City Thunder on February 13, 2018 at Chesapeake Energy Arena in Oklahoma City, Oklahoma. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2018 NBAE (Photo by Joe Murphy/NBAE via Getty Images)
  • Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder – February 13, 2018Cleveland Cavaliers v Oklahoma City ThunderOKLAHOMA CITY, OK - FEBRUARY 13: Jordan Clarkson #8 and LeBron James #23 of the Cleveland Cavaliers celebrate during the game against the Oklahoma City Thunder on February 13, 2018 at Chesapeake Energy Arena in Oklahoma City, Oklahoma. (Photo by Joe Murphy/NBAE via Getty Images)
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Categories: Cavaliers NBA Sports

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